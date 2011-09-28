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公司新闻(中文) | 2011年 9月 28日 星期三 12:01 BJT

〔钢铁产业〕巴西淡水河谷:中国钢铁生产料使铁矿石市场将保持紧俏

路透青岛9月28日电---巴西淡水河谷VALES.SA称,即使发达市场有经济衰退风险,中国粗钢生产料保持强劲.预计全球铁矿石市场将保持偏紧局面.

淡水河谷销售及行销主管Jose Carlos Martins在一场行业会议中说,钢铁行业长期基本面仍然良好,因为新兴经济体需求增长.(完)

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