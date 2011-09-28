〔中国货币市场〕回购利率涨跌互现,资金供给存在结构性失衡(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月28日电---中国银行间市场周三早盘涨跌互现.七天期品种因跨季因素影响继续小幅上行.业内人士表示,总体上资金维持宽裕态势,但资金供给存在结构性失衡.

"全部都是要跨季资金,但是又都是在出隔夜.钱还是挺多,只是不出长期的,"北京一券商交易员称.

她并指出,通常跨季时点的资金都会很紧张,大部分机构因此提前做准备,个别机构甚至一个月前就开始筹备跨季资金.所以,9月剩馀的几个交易日,出现大量资金需求的可能性不大,资金利率料将维持窄幅振荡.

不过,她预计,随着季末的临近,隔夜资金的筹集将逐渐困难."今天已经有人在预约明天的隔夜资金,估计明天会比较紧.到最後一天会涨一点,但是不会很高."

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.9945 4.0540 -5.95

七天CN7DRP=CFXS 4.8502 4.6850 +16.52

14天CN14DRP=CFXS 4.9968 5.0186 -2.18

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.9992 4.0579 -5.87

七天CHICNY7D=CFXS 4.8995 4.7431 +15.64

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.0200 4.0600 -4.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.7894 4.6100 +17.94

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.0100 5.0400 -3.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.9917 4.0550 -6.33

七天SHICNYSWD= 4.8100 4.6667 +14.33

三个月SHICNY3MD= 5.6391 5.6269 +1.22

====================================================================(完)