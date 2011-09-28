〔中国汇市〕人民币兑美元早盘上涨,中间价破位创新高有望支撑近期汇价

* 人民币兑美元中间价首破6.37至6.3623元

* 早盘成交集中在6.38-6.39元附近,交投不旺

* 中间价强劲走势或支撑近期汇价

路透上海9月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三即期早盘在首破6.37关口的中间价引领下走升,不过受近期美元需求略多,且国际市场较大不确定性影响下,盘中成交多集中在6.38-6.39元区间,交投则不甚旺盛.

交易员并称,虽然市场对此时中间价再攀高位认同不足,但从其走势来看,中国央行借升值抗通胀的意图依旧较为明显,近期汇价有望因此得到支撑.

人民币兑美元海外无本金交割远期外汇(NDF)市场一年期品种和香港离岸人民币兑美元即期亦有所上涨.

北京时间11:39,人民币兑美元即期报6.3911元,上日收报6.3992元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC首次突破6.37元整数关口,报在6.3623元,并创下2005年汇改以来新高,上日中间价为6.3760元.

北京一银行交易员称,今日中间价破位上行显示"中国央行(对人民币升值的)态度还是挺强硬的."

他并预计,在中国央行维持人民币升值意图下,不排除未来几天借海外非美货币企稳反弹之机,再推高中间价的可能,因此近期人民币汇价有望得到一定支撑.

不过上海一银行交易员指出,虽然今日人民币中间价迈上新阶,但目前来看市场交投跟随动力有限.如果外围市场变化不大,预计近日人民币将在6.38元附近展开盘整.

北京时间11:43,NDFCNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3630/90,较上日尾盘的6.3770元上涨;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4350/50元,上日尾盘报6.4550元.

**人民币汇率问题再聚焦**

交易员并指出,除了中国本身通胀压力过大外,此前稍有平缓的人民币汇率问题再被关注,或也是中国央行维持人民币升值意图的原因之一.

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