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全球外汇动态 | 2011年 9月 28日 星期三 13:03 BJT

《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币大多走升,受空头回补支持

IFR 9月28日电---亚洲市场走势再度不稳,因为投资者重又开始怀疑,欧洲是否能拿出任何确定的计划结束主权债务危机,或者在希腊违约时保护银行业免遭波及.

亚洲股市今日多数开跌,但早盘收市前纷纷回到平盘水准附近.

美元兑日圆以外的亚洲货币大多走升,受到空头回补的支持.

欧元兑美元早盘一直处于1.3560-1.3595区间波动,交易商还在等待最新的进展.(完)

--编译 徐文焰;审校 高琦

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