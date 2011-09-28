《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币大多走升,受空头回补支持

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
IFR 9月28日电---亚洲市场走势再度不稳,因为投资者重又开始怀疑,欧洲是否能拿出任何确定的计划结束主权债务危机,或者在希腊违约时保护银行业免遭波及.
亚洲股市今日多数开跌,但早盘收市前纷纷回到平盘水准附近.
美元兑日圆以外的亚洲货币大多走升,受到空头回补的支持.
欧元兑美元早盘一直处于1.3560-1.3595区间波动,交易商还在等待最新的进展.(完)
--编译 徐文焰;审校 高琦
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
路透首尔2月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市卖超1,621亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 7日 -162.1 146.3 -32.4 ^2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5