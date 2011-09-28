〔中国经济〕短期看明年宏观调控基调可考虑保持不变--国研中心专家

* 短期看明年的宏调基调可保持不变

* 未来五年通胀总水平将高于过去五年

* 今年全年经济增长料高达9%以上

* 人民币币值中长期看将呈上升态势

路透北京9月28日电---中国国务院发展研究中心副主任卢中原周三建议,短期看明年的宏观调控基调可考虑保持不变,但应增强针对性和灵活性,财政政策应与货币政策相互协同.

他在国务院新闻办发布会上并表示,目前中国经济增长短期回调处于正常范围,今年全年经济增长仍可高达9%以上,但明年经济增长料将小幅回调,但仍在合理区间内.

"解决中国发展中的问题需要保持合理的速度,但不必过于在意速度的放慢,而更要看重提高增长质量、协调性、可持续性和人民得实惠,"卢中原表示.

他表示,中国经济基本面可靠,但成本上升将导致经济增速逐步放慢.预计从"十二五"(2011-2015年)後期开始,经济增长潜力的合理区间或比前30年收窄.

卢中原分析称,经济增速放缓一般是调结构的最佳时机,中国经济结构调整机遇难得.应完善扩大居民消费政策,改善小型微型企业融资环境,改革能源供给和资源价格体系,稳定和改善进出口政策和对外投资政策等.

中国总理本月中表示,将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.为控制通胀,中国央行今年年初以来已上调存款准备金率六次,三次调升基准利率.

在持续收紧的货币政策等系列宏调政策下,中国经济今年以来已显增速放缓.今年上半年国内生产总值(GDP)同比增长9.6%;其中二季度同比增长9.5%,较第一季的9.7%放慢.2010年GDP初步核实後增速为10.4%.

**通胀压力大**

卢中原表示,当前中国经济发展面临的风险挑战很多,通胀压力为其中之一.明年中国物价上涨压力料将有所减轻,但总体看,未来五年通胀总水平将高于过去五年.

他表示,由于国内外货币流动性偏多、成本上升和国外输入型因素产生综合影响,中国即使管住自己的货币流动性,成本上升和国外输入型导致的中长期通胀压力仍不可忽视.

中国统计局此前公布,8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较上月创下的37个月新高回落至6.2%,显示通胀压力略有缓和.

同时,卢中原表示,对过高房价和房地产市场的泡沫也需完善长效应对机制,房地产调控措施应坚持并继续完善,并从根本上增加供给.

此外,他表示,随着中国经济实力增强,人民币币值中长期看将呈上升态势;短期来看,汇率变化则取决于供求关系变化.

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