〔路透专访〕加拿大资产的并购活动或再度升温--CIBC并购主管

* 上季度并购活动料有所增加

* 平均交易规模将增长,采矿和能源领域交易活动或上升

* 料有更多中国公司寻求并购加拿大资产

记者 Pav Jordan 编译 石冠兰

路透多伦多9月27日电---只要世界经济走出低迷,加拿大公司的交易撮合势头应会凭借强劲的公司财务状况及信用市场而风云再起.

加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)的并购主管Mike Boyd周二在专访中告诉路透,今年剩馀时间及明年的平均交易规模亦将有所增长.但他预计几年前的那种超大型交易不会重现.

Boyd称,"我认为只要人们开始对商品价格水平感到更加合适,采矿业以及石油和天然气领域将会出现更多交易活动."

据汤森路透数据,加拿大帝国商业银行上半年为该国第二大并购顾问,参与交易规模约为189.9亿美元.

上半年有加拿大公司介入的并购活动增长了21%,约达860亿美元,其中包括备受关注的Cliffs Natural Resources(CLF.N)以43.4亿美元收购加拿大Consolidated Thompson Iron案.

但交易数量和规模在最近季度下滑,因市场对全球经济特别是欧洲经济以及商品价格感到忧虑.

与过去年份中采矿业大型交易频现不同,今年夏季加拿大最主要的交易可能出现在科技和制药行业.

Boyd认为,受中国需求推动,商品价格预期坚挺,这应意味着采矿和能源并购市场将更为健康.

这或亦有助于再次提振平均交易规模,使得10亿加元的收购更为普遍.

他称,"我认为将继续看到中国公司成为加拿大资产和公司的收购方,但我认为中国公司将遵守规则."

他并预计大型加拿大公司将在国内外开展收购活动."公司财务状况基本面非常强劲,信用市场普遍很是不错...我认为公司仍关注通过收购获得成长."(完)