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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 17:07 BJT

〔中国公开市场〕央行明日将发行20亿元三个月央票,较上周增加一倍

路透上海9月28日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行20亿元人民币三个月期央票,发行量增加一倍.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第五周持平于3.1618%;当日央行未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.(完)

欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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