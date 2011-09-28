《中国公开市场预测》三月期央票仍低量发行,长假将至料收益率将维稳

* 三个月期央票发行量虽倍增,但仍为低量水平

* 一二级收益率倒挂幅度仍较大

* 长假将至,央行料仍将维稳发行收益率

路透上海9月28日电---中国央行公开市场明日三个月期央票发行量为20亿元人民币,虽较上周增加一倍,但仍为低量水平.目前一二级市场收益率倒挂幅度仍较大,央票需求始终难有明显回暖.

交易员并预计,国庆长假将至,面对国内国际经济形势的诸多不确定性,央行在公开市场仍将以稳为上,明日央票发行收益率料续持稳在3.1618%.

"马上放假了,央行现在肯定还是求稳,估计继续持平,"上海一银行交易员称.

10月1日-7日为中国国庆假期,期间主要金融市场休市.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第五周持平于3.1618%;当日央行未进行正回购操作.而中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月期品种最新收益率报在3.5801%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.

央行公开市场此前已经连续十周净投放,累计达3,990亿元,其中上周净投放480亿元.

下周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 20

(周四) 20

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 290

正回购到期 300

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