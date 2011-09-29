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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 09:22 BJT

〔中国公开市场〕今日不进行正回购操作,本周净投放550亿--业内人士

路透上海9月29日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放550亿元人民币.

央行稍晚将招标发行20亿元三个月期央行票据,市场人士预计,国庆长假将至,面对国内国际经济形势的诸多不确定性,央行在公开市场仍将以稳为上,该期央票发行收益率料续持稳在3.1618%.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第五周持平于3.1618%;当日央行未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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