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公司新闻(中文) | 2011年 9月 28日 星期三 14:10 BJT

〔中国房地产〕SOHO中国预计政府遏制楼市举措将在未来六个月内结束

路透上海9月28日电---SOHO中国(0410.HK)首席执行官张欣周三称,公司将在未来六个月内"积极收购"地产项目,因预计这段时间内政府控制房价的举措将会结束.

张欣在上海举办的外国媒体会议上称,现在是进行收购的良好时机.

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