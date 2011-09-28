〔欧元区金融〕希腊新债换旧债计划参与率达到90%--报载

路透雅典9月28日电---Naftemporiki报周三援引未具名财政部官员的消息称,旨在减轻希腊债务的新债换旧债计划参与率已达到90%的目标,并可能超过该水平.

希腊数周以来一直努力为债券以旧换新计划招徕足够参与者,该计划是7月达成的欧盟救援计划的重要部分.

尽管官方没有公布具体数字,但目前参与率估计约为75%.另一家希腊报纸周一报导称,达到了85%.

"据一名财政官员表示,投资者参与率达到了90%,而且有可能超过,"Naftemporiki称.

"财政部过去几天暗示,希腊违约的情景假设,以及希腊债券价值可能扣减50%,让机构投资者惊恐,纷纷登记参与新债换旧债计划,"该报称.(完)