未来几月中国出口增长将放缓,不会拖累人民币--商务部官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦9月27日电---中国商务部副部长陈健周二在日内瓦一个会议间隙告诉路透，今年剩馀几个月中国出口增长可能放缓，但并不意味着人民币会走软。
针对出口放缓问题，陈健表示：“（出口）增长幅度将变小，我们希望这种情况能尽快好转。”
“至于是否会使人民币走软，我认为两者之间并无关系，主要取决于中国是否面临较大的人民币升值压力。自中国走向货币一揽子改革计划後，人民币汇率更多是由市场决定。”
他称，中国没有刻意推行人民币，只是顺应市场需求，且强势货币可以作为海外投资的一个基础。
“中国改革开放是全面性的，当中包括人民币。”
陈健指出，由于经济危机，全球仍面临着“严峻的挑战”，需要避免陷入贸易保护主义。
他还称，中国对欧洲经济目前面临的困难表示关切。
他告诉路透：“我们希望欧洲能尽快好转。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。