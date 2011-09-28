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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 14:27 BJT

〔日本经济〕央行购买公债是稳定价格及保持经济可持续增长--央行总裁

路透东京9月28日电---日本央行总裁白川方明周三表示,日本央行从市场买入债券是为了稳定价格及保持经济可持续增长,而非为了资助政府开支.

白川方明在日本上院预算委员会会议上谈到,"若给市场一种日本央行买入债券是为了支应财政开支的印象,将给债市带来负面的影响."目前来看,日本债市仍保持平稳状态.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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