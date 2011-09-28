〔日本经济〕央行购买公债是稳定价格及保持经济可持续增长--央行总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月28日电---日本央行总裁白川方明周三表示,日本央行从市场买入债券是为了稳定价格及保持经济可持续增长,而非为了资助政府开支.
白川方明在日本上院预算委员会会议上谈到,"若给市场一种日本央行买入债券是为了支应财政开支的印象,将给债市带来负面的影响."目前来看,日本债市仍保持平稳状态.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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