〔日本经济〕央行购买公债是稳定价格及保持经济可持续增长--央行总裁

路透东京9月28日电---日本央行总裁白川方明周三表示,日本央行从市场买入债券是为了稳定价格及保持经济可持续增长,而非为了资助政府开支.

白川方明在日本上院预算委员会会议上谈到,"若给市场一种日本央行买入债券是为了支应财政开支的印象,将给债市带来负面的影响."目前来看,日本债市仍保持平稳状态.(完)