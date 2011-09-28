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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 14:32 BJT

〔澳洲股市〕收高,受大型矿产企业和一些银行的後续买盘推动

路透墨尔本9月28日电---澳洲股市周三上涨0.9%,触及一周高位,继周二强劲攀升後,继续受到大型矿产企业和一些银行的後续买盘所推动.

据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高34.9点,报4,039.5点.周二涨幅高达3.6%.

力拓(RIO.AX)上扬1%,澳洲国民银行(NAB.AX)和Westpac Banking(WBC.AX)分别上涨2.6%和2%.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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