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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 14:42 BJT

〔泰国经济〕财政部预计今年经济成长率为4.0%,指标利率维持在3.50%

路透曼谷9月28日电---泰国财政部周三表示,该国今年经济增长率料为4.0%,位于6月预估区间4.0-5.0%的下端,且指标利率预计维持在3.50%直至年底.

财政部经济学家Boonchai Charassangsomboon在新闻发布会上成,预计2012年经济成长率为4.5%.

泰国央行对今明两年的经济成长率预估分别为4.1%和4.2%.央行此前表示在下个月公布新预估时,或下调预估值.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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