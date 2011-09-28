〔泰国经济〕财政部预计今年经济成长率为4.0%,指标利率维持在3.50%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透曼谷9月28日电---泰国财政部周三表示,该国今年经济增长率料为4.0%,位于6月预估区间4.0-5.0%的下端,且指标利率预计维持在3.50%直至年底.
财政部经济学家Boonchai Charassangsomboon在新闻发布会上成,预计2012年经济成长率为4.5%.
泰国央行对今明两年的经济成长率预估分别为4.1%和4.2%.央行此前表示在下个月公布新预估时,或下调预估值.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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