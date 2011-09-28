〔中国债市〕现券收益率变化不大,信用债仍面临投资者去杠杆化压力

路透北京9月28日电---中国银行间债市周三现券收益率变化不大.交易员认为,收益率反弹後的利率产品投资价值适中,买盘稍有浮现;信用债仍面临後市供给偏多及投资者去杠杆化压力,总体表现差强人意,仅有新发短融交投稍显活跃.

北京一银行交易员称,"利率产品(收益率)反弹後,10年期国债从3.87%/3.88%左右涨到3.92%/3.93%左右,投资价值适中.今天有点买盘,收益率有1个点左右的下行."

他并表示,"十.一"长假将临,外围市场面临较大的不确定性,9月份的经济数据预期不太乐观,投资者对持券过节较为谨慎.

华南一银行交易员表示,今天整体信用债表现依然欠佳,而信用债持有者大多是非银行等机构,他们此前运用的交易杠杆比较高,还需要去杠杆化,後市新的信用产品供给也不会少,所以投资者也比较谨慎.

德国政府公债周三上涨,缩减本周的跌幅,有关欧元区将扩大纾困基金的传闻所带动的乐观情绪,不敌这类行动欠缺细节的疑虑.[ID:nCT0477945]

中国银行间市场周三早盘涨跌互现.七天期品种因跨季因素影响继续小幅上行.业内人士表示,总体上资金维持宽裕态势,但资金供给存在结构性失衡.[CN/CN]

剩馀期限近10年的固息国债110019券CN110019=CFXS成交居首,收报98.75元,对应收益率4.0846%,成交195.43亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.9921 4.8541

上日 4.0540 4.6850

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8965/3.8195

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6442/3.5702

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2737/4.1967(完)

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