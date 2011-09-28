《热点透视》西班牙政府不应仓促出售储蓄银行

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo 编译 隋芬

路透马德里9月27日电---鉴于西班牙经济危机的严重程度,该国目前为止仍做到了避免政府长久持有金融机构所有权,这点让人印象深刻.西班牙央行之前拍卖了几家破产的小银行,现在它希望对7月接管的、规模大得多的储蓄银行Banco CAM(CAHM.MC)也以类似方法快速出手.但这将是个错误.

急速出脱CAM的主要理由是,把它交给一家有经验的银行来运营会更好.西班牙的援助基金FROB原就不是为了积极管理银行所设.但想把资产规模710亿欧元的CAM卖出好价钱并非易事.在由FROB接管前,该行在今年上半年亏损11亿欧元,且自被接管以来坏账比率增逾一倍.对房地产开发商的贷款中超过半数被拖欠.

融资则是一个更大的问题.FROB已经提供30亿欧元信贷额度,但CAM今明两年将到期的批发债务规模超过70亿欧元.为吸引潜在买家,FROB提出将负担部分坏账及扩大流动性额度.据各媒体报导,FROB已提出,在准备金耗尽後,其将对某些资产的最初25亿欧元亏损承担80%.在这个保证之上,FROB还将负担任何贷款损失的90%.除了这些慷慨的保险政策,FROB亦计划挹注28亿欧元来确保CAM满足政府新规.

但欧元区的经济焦虑意味着,CAM的卖价可能甚至不够让FROB收回已投入的资金.若这笔交易向前推进,任何复苏的好处都将让买家得到,而只要有损失,大部分将由政府背负.FROB将很快持有至少另外三家储蓄银行的多数股权,包括未能筹集到民间资本的Caixa Catalunya.除非FROB能将CAM卖个不错的价钱,否则最好还是让它由政府所有与管理,或者如有必要,可以将其逐渐关闭.(完)