波音谨慎表态,或提升737客机产能

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图9月27日电---波音警告称，飞机制造商竭力满足亚洲客户对客机的需求，市场面临供给过多的风险。
不过波音自己却希望提高产能，满足航空公司对其737客机的需求。波音737客机的订单已排到长达七年。
波音商用飞机部门执行长Jim Albaugh表示，该公司短期内不会仿效空客提升产能至超过当前的每月42架。此前，两家公司的月产能目标均为42架。
空客称，该公司正测试其供应链能否容许其每月生产50架飞机。据报导，波音也在研究每月生产44架的临时目标。
空客表示，将很快决定是否提高产能。而波音似乎尚不会要求其工厂和供应商提高产能。
位于兰顿的波音737工厂每天能生产一架飞机，Albaugh称：“我们在研究兰顿的产能能否超过42架（每月）。”
当被问及波音是否确定了产能目标时，Albaugh予以否认，并说：“这要取决于生产能力，正式宣布产能超过那个数字（42），我们还有很长一段路要走。”（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。