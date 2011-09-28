〔中国股市〕沪综指收低1%至近15个月新低,资金面忧虑令大盘承压

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月28日电---中国股市沪综指周三收挫1%,至近15个月来新低,成交额继续徘徊于低位,尽管隔夜欧美股市大涨,但国内流动性紧张,且政策面不确定,沪综指高开後一路下行.
沪综指.SSEC收报2.392.062点,跌22.992点,或0.95%,此前收盘低点为去年7月5日的2,363.948点.今日A股成交额为556亿元,昨日为551亿.
"现在属于一个比较尴尬的时候,资金层面的问题一直没有解决,引发市场出现好的趋势性的变量没有出现,市场在这种情况下很容易有些杀多的行为."日信证券策略分析师徐海洋表示.
他指出,目前的核心问题是国内比较紧的流动性状况,尤其时值季末,又逢一些大股票发行,昨日拆借利率的上行印证了这一点.
今日长城汽车(601633.SS)回归A股,首日上市即跌破发行价,最终收在11.85元,较13元的发行价跌8.85%,接近盘中最低价11.81元.
中国水利水电建设股份有限公司将于今日确定最终发行价格,该公司拟募资额至多144亿元,将成为今年以来A股最大规模IPO.
美国股市周二连涨第三天,因欧元区官员努力增强救助基金和缓解主权债务危机的消息提振人气.欧洲股市亦大幅收涨,录得16个月以来最大单日百分比涨幅,且势将录得去年7月以来最大周度涨幅.[.NCN][.EUCN]
沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,619.2点,跌1.04%,成交量为225,484手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进/丁淑琴
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。