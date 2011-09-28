《外汇动态》欧洲开盘:日圆全线上涨,欧元走势脆弱

0636GMT--美元兑日圆JPY=下跌0.4%至76.50日圆,日圆交叉盘则上涨,受助于季末及上半财年结束之前的海外资金汇回.

欧元兑日圆EURJPY=R跌0.4%至103.96日圆,欧元兑美元EUR=日内小幅下滑至1.3585美元,欧元区官员发表任何令市场质疑希腊援救措施的言论,都易冲击到欧元.

希腊在设法通过财产税法,以确保在下月资金枯竭前获得援助基金,政策制定者发表希腊可能出现违约的言论损及欧元和其它高风险货币.如果欧洲股市追随亚股跌势开低,这些货币亦料将承压.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 白云

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