《外汇动态》欧洲开盘:日圆全线上涨,欧元走势脆弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0636GMT--美元兑日圆JPY=下跌0.4%至76.50日圆,日圆交叉盘则上涨,受助于季末及上半财年结束之前的海外资金汇回.
欧元兑日圆EURJPY=R跌0.4%至103.96日圆,欧元兑美元EUR=日内小幅下滑至1.3585美元,欧元区官员发表任何令市场质疑希腊援救措施的言论,都易冲击到欧元.
希腊在设法通过财产税法,以确保在下月资金枯竭前获得援助基金,政策制定者发表希腊可能出现违约的言论损及欧元和其它高风险货币.如果欧洲股市追随亚股跌势开低,这些货币亦料将承压.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。