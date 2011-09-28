〔美国经济〕FED官员罗森格伦称,货币政策应将重点放在就业上

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月28日电---美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示,通货膨胀温和,美国决策官员应该专注于让经济重回充分就业,他并形容上周美国联储备理事会(FED,美联储)的政策决议"意义重大".
FED上周宣布一项4,000亿美元计画,将使资产组合更偏向中长期债券,以拉低长期借贷成本.
"我们上周采取了重大行动,"罗森格伦在瑞典一项会议的预备讲稿中表示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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