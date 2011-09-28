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市场报道 | 2011年 9月 28日 星期三 14:50 BJT

〔美国经济〕FED官员罗森格伦称,货币政策应将重点放在就业上

路透9月28日电---美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示,通货膨胀温和,美国决策官员应该专注于让经济重回充分就业,他并形容上周美国联储备理事会(FED,美联储)的政策决议"意义重大".

FED上周宣布一项4,000亿美元计画,将使资产组合更偏向中长期债券,以拉低长期借贷成本.

"我们上周采取了重大行动,"罗森格伦在瑞典一项会议的预备讲稿中表示.

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