〔中国票据市场〕转贴利率高位盘整,信贷规模调整渐近尾声交投清淡

路透上海9月28日电---中国票据市场转贴利率周三几无波澜,随着月末将至,各机构信贷规模调整渐入尾声,市场交投清淡.交易员预计月末前这种高位盘整的市况有望持续.

上海一银行交易称,转贴市场"成交很少,价格还是挺高,月末前应该差不多就这样了."

她并透露,根据票据承兑人等不同性质,目前较长时间票据成交在年息12%-14%间.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.0454/9.3458 10.7669/9.9258 11.2489/10.1204

上日 9.7982/9.1956 10.5595/9.7182 11.0864/9.9949

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变动 +24.72bp/+15.02bp +20.74bp/+20.76bp +16.25bp/+12.55bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价小幅回落**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5787%,较上日的6.5849%小幅回落.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3405/3.2765 3.4443/3.3853

上日 3.3931/3.3171 3.4635/3.4025

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)