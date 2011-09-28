《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月28日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞典北欧斯安银行(SEB)

欧元/美元:从近期低点1.3360回升的走势看来是修正性的.欧元/美元接连跌破短期支撑线暗示,修正高位已经出现,但还需要跌破1.3481水平,才会更加明确.

英镑/美元:阻力位在1.57/1.58美元附近.本轮修正性上涨无疑已向上延升超过原先预期,且成交量高于均值.这引发了一些疑问,但背景条件依然不利,因此在不同的关键水平应会遭遇强劲阻力,包括昨日高位1.5705,以及上档的38.5%费波纳奇回档位1.5820.要回到下行轨道,则需要跌破1.5615、1.5590和1.5527等水平.

欧元/日圆:欧元/日圆走高可能是一波修正行情,而且可能已触顶,但若升越104.96,则有望先升至105.40/85,再转为下跌.若跌破101.95,将凸显一道长期下降支撑线,该线本月在100.80附近.(完)

--编译 肖群英; 审校 蔡美珍

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