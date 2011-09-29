《中国能源焦点》非常规油气革命拉开大幕,页岩气被寄予厚望

* 非常规油气开采有望颠覆现有能源格局

* 页岩气最具开发潜力,被寄予厚望

* 页岩气商业化开发仍需时日,因技术障碍

* 价格、补贴等政策扶持有望令页岩气开发提速

作者 李文科/陈爱珠

路透北京9月29日电---对于很多人来说,"页岩气、致密砂岩气、可燃冰"这些非常规能源还是个新名词,但它或许会给中国现有能源格局带来颠覆性的变革.

页岩气或是其中最具开发潜力的,其给美国天然气格局带来的变革就是明证:过去五年间,美国页岩气产量增长近20倍,成为全球最大天然气开采国,其在美国天然气产量的占比升至1/4左右,美国甚至预期其天然气即将出口,并引发全球天然气价格大幅下滑.

作为全球第二大能源消费国,中国有理由动心.

周初在成都参加第十一届中美油气工业论坛的官员和专家表示,中国页岩气等非常规油气资源非常可观,但目前为止勘探开发还处于"婴儿期",考虑到目前的勘探技术以及中国复杂的地质环境,商业化生产可能仍需时日.

乐观者预计,鉴于中国政府将在页岩气领域全力推动,随着补贴、财税等扶持政策的出台,中国非常规能源有可能很快就会在变革中国的能源结构中脱颖而出.

"页岩气大规模产业性开发已成为全球能源领域的一场重大变革,美国是世界上页岩气和致密砂岩气开发利用最早最成功的国家,中国的非常规天然气资源也十分丰富,开发潜力很大."中国国家能源局油气司司长张玉清称.

他并强调,到2015年,中国页岩气"一定"能够实现商业性规模化的生产,而通过"十二五"(2011-2015年)的攻关,"我相信到十三五(2016-2020年),会像美国一样,中国页岩气也有快速发展,为中国的能源结构调整、节能减排做出积极的贡献."

中国一次能源一直以煤为主,目前正面临了能源短缺窘境,并期待更清洁能源以缓解沉重的节能减排压力.

不过不太乐观的是,在非常规气领域中最有希望突破的页岩气勘探开发中,中国页岩气资源大多属于陆相,而非美国的海相页岩气,因此能否利用美国开发页岩气资源的技术和经验仍有待认证,中国何时能实现陆相页岩气资源的商业性规模化开发难以预估.

根据中国政府公布的目标,到2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%;煤炭消费比重从目前的70%降到2015的64%;天然气消费比重从4%左右,上升到2015年的8%,2020年的12%.

所谓非常规能源就是在常规条件下无法开采获得的油气资源,实际上亦可理解为,必须要有政府补贴或者政策扶持方能具有开采经济性的资源.

非常规天然气主要包括致密砂岩其、页岩气、煤层气、生物气、水溶气以及可燃冰等.中国在煤层气和致密砂岩气方面都已经实现了商业性规模化开发,但其占天然气产量的比重仍比较有限.

**"页岩气"的期待**

美国的页岩气革命给中国、乃至全球带来了激动人心的期待,此次中美石油天然气工业论坛就首次将非常规天然气作为论坛主题,聚集了约200余来自中美两国油气企业和政府人士,亦为规模最大的一次讨论非常规天然气的论坛.

但中国地下储量丰富的页岩气何时能支撑起这个期许则仍存变数,其中最重要的就是技术.

中国国内的初步评价认为,页岩气资源量约为21.5-45万亿立方米,中值为30万亿立方米,主要分布在南方、西北、华北、东北和青藏五大区域;其中南方和西北是成藏条件有利区和主要富集区.

2011年美国能源资料协会(EIA)的报告则认为,全球32个拥有页岩构造国家共有约5,760万亿立方英尺可采的页岩气资源.其中,中国页岩气地质资源量约145万亿方,可采资源量36万亿方,超过了美国.

但是这些对中国页岩气资源量的乐观估计在目前阶段只是"水中月",只有关键核心技术的突破才具有现实意义.

"数据也就可以看看而已,毕竟中国地大物博,虽然现在还没有实现商业化开采,但总会有地方具备商业化开采条件,相信只是时间问题."一位页岩气地质评估方面的专家称.

实际上,中国最大的石油公司--中石油已经在四川威远鉆成中国第一口页岩气评价井,并压裂获气.中国石油(0857.HK)(601857.SS)西南油气田公司总经理李鹭光并称,将争取在2015年在四川盆地实现页岩气规模效益开发,达到年产气量10亿立方米.

与此同时,陆相页岩气开发先行者--陜西延长石油有限责任公司总地质师王香增亦表示,其目标是到2015年的页岩气产量达5亿立方米,明年产量目标2,000万立方米.

除了中石油之外,国内的其他石油巨头--中石化、中海油以及河南煤层气公司都已经在研究勘探页岩气项目,且页岩气的开发还吸引了很多其他能源公司的关注.

"页岩气现在这麽热,我们也要关注一下,如果有机会,也可以参与进去."参会的一家国内能源公司的人士称,"但现在很多好的区块都被大型油气公司给圈走了."

不过市场仍有相对谨慎的看法,一位资金实力雄厚的企业人士告诉路透,"只是旁观者,还没有想好要不要进入(开发页岩气),因为风险其实挺大的."

中国已经在今年7月进行了第一轮页岩气探矿权竞争性出让招标,仅有中石化、中海油、中石油、中联煤层气、河南煤层气以及延长石油公司六家国内企业参与竞标,最终中石化和河南煤层气公司中标.

中化、中信资源以及振华石油等未被允许参加;外资企业亦未能参加竞标,但中国表示欢迎其与国内公司的合作.

**政策扶持行将出台**

中国政府还在积极推进页岩气扶持政策的出台.中国国土资源部油气资源战略研究中心副主任车长波称,中国拟确定页岩气独立矿种,鼓励多种投资主体进入页岩气勘查开发领域.

张玉清亦在会上表示,目前中国正在研究制定十二五发展规划,也准备拨专款用于天然气勘探开发和技术科学攻关,力争早日突破水平井分段压裂等关键技术,为页岩气的发展奠定坚实的基础,并正在研究价格、补贴以及专项资金等政策以促进页岩气行业发展.

尽管政策优厚,技术难题仍是横亘在中国页岩气商业化开发道路上的最大障碍.

"我们的(页岩气)前期勘探方面还有很多困难,地下和地面环境复杂...我们缺乏核心技术,天然气价格偏低."车长波坦言.

不过,中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室副主任钟宁宁称,如果能攻克陆相页岩气的勘探开发技术难关,尤其是水平井分段压裂技术,天然气的产量将会在较短时间内增长至较高水平.(完)