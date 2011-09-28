〔欧洲经济〕欧盟执委会主席巴罗索:欧盟面临有史以来最大挑战

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法国9月28日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索:
* 欧盟面临着有史以来最大挑战
* 不止面临社会和经济危机,也存在信心危机
* 希腊是且仍将是欧元区成员国
* 欧盟正考虑一个宽泛的有担保的机制来再次帮助希腊银行业
* 一旦7月21日的协议获批,EFSF将有能力支持银行业的资本重组
* 若欧元区做好准备,发行联合债券将是很自然的举措
* 欧元区更进一步的一体化将允许发行联合主权债
* 根据当前的公约可以发行一些欧元区债券,但完全的联合债券需要对公约做出修改
* 欧盟执委会将在年底前就加强对信贷评级机构的监管提出建议 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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