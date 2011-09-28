〔欧洲经济〕欧盟执委会主席巴罗索:欧盟面临有史以来最大挑战

路透法国9月28日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索:

* 欧盟面临着有史以来最大挑战

* 不止面临社会和经济危机,也存在信心危机

* 希腊是且仍将是欧元区成员国

* 欧盟正考虑一个宽泛的有担保的机制来再次帮助希腊银行业

* 一旦7月21日的协议获批,EFSF将有能力支持银行业的资本重组

* 若欧元区做好准备,发行联合债券将是很自然的举措

* 欧元区更进一步的一体化将允许发行联合主权债

* 根据当前的公约可以发行一些欧元区债券,但完全的联合债券需要对公约做出修改