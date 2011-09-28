〔韩国经济〕企划财政部长称韩国无需商讨应急计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月28日电---韩国企划财政部长官朴宰完周三表示,欧洲财政危机引发的风险是"可控和可预见的",韩国经济有能力应对,澄清了有关韩国需要采取应急计划的传言.
"专家们的不安情绪看来是过度了,"其对记者表示.此前朴宰完和韩国央行高级副总裁Lee Ju-yeol与分析师、交易商进行了会议.
"我表达了这样的观点,我们自己似乎对我们的经济力量估计不足.我们没有处在需要商谈应急计划的状况中."
此番言论与其之前论调一致,即韩国无须像2008年全球危机时期那样,采取与美国签署货币互换合约等紧急措施.(完)
--编译 石冠兰; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。