〔韩国经济〕企划财政部长称韩国无需商讨应急计划

路透首尔9月28日电---韩国企划财政部长官朴宰完周三表示,欧洲财政危机引发的风险是"可控和可预见的",韩国经济有能力应对,澄清了有关韩国需要采取应急计划的传言.

"专家们的不安情绪看来是过度了,"其对记者表示.此前朴宰完和韩国央行高级副总裁Lee Ju-yeol与分析师、交易商进行了会议.

"我表达了这样的观点,我们自己似乎对我们的经济力量估计不足.我们没有处在需要商谈应急计划的状况中."

此番言论与其之前论调一致,即韩国无须像2008年全球危机时期那样,采取与美国签署货币互换合约等紧急措施.(完)