〔中国债市〕人民币利率互换稍跌,受股市的疲软表现拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月28日电---中国人民币利率互换(IRS)周三稍跌,受股市的疲软表现拖累.欧债危机缓慢演进,时好时坏,预计IRS市场近期仍不会有明确方向,保持震荡走势.
北京一银行交易员称,"(IRS)早盘其实还涨了一点,下午看到股市跌了,也跟着下来了."他表示,目前市场流动性仍相对宽松,尽管回购价格上涨,但对IRS短端影响不大.
不过也有交易员认为,目前中国IRS报价整体水平偏低,并不能反应国内的经济增长和通胀水平.等到市场悲观情绪宣泄之後,应有一定反弹.
中国银行间市场周三早盘涨跌互现.七天期品种因跨季因素影响继续小幅上行.业内人士表示,总体上资金维持宽裕态势,但资金供给存在结构性失衡.[CN/CN]
中国股市沪综指周三收挫1%,至近15个月来新低,成交额继续徘徊于低位,尽管隔夜欧美股市大涨,但国内流动性紧张,且政策面不确定,沪综指高开後一路下行.[ID:nCN1992567]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.9160/4.0220 3.8275/3.9108 3.6533/3.7450 3.6433/3.7433 3.5840/3.8740
周二 3.8967/4.0167 3.8179/3.8993 3.6357/3.7243 3.6157/3.7071 3.5633/3.8383
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变动 +0.0193/+0.0053 +0.0096/+0.0115 +0.0176/+0.0207 +0.0276/+0.0362 +0.0207/+0.0357
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。