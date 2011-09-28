〔中国债市〕人民币利率互换稍跌,受股市的疲软表现拖累

路透上海9月28日电---中国人民币利率互换(IRS)周三稍跌,受股市的疲软表现拖累.欧债危机缓慢演进,时好时坏,预计IRS市场近期仍不会有明确方向,保持震荡走势.

北京一银行交易员称,"(IRS)早盘其实还涨了一点,下午看到股市跌了,也跟着下来了."他表示,目前市场流动性仍相对宽松,尽管回购价格上涨,但对IRS短端影响不大.

不过也有交易员认为,目前中国IRS报价整体水平偏低,并不能反应国内的经济增长和通胀水平.等到市场悲观情绪宣泄之後,应有一定反弹.

中国银行间市场周三早盘涨跌互现.七天期品种因跨季因素影响继续小幅上行.业内人士表示,总体上资金维持宽裕态势,但资金供给存在结构性失衡.[CN/CN]

中国股市沪综指周三收挫1%,至近15个月来新低,成交额继续徘徊于低位,尽管隔夜欧美股市大涨,但国内流动性紧张,且政策面不确定,沪综指高开後一路下行.[ID:nCN1992567]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.9160/4.0220 3.8275/3.9108 3.6533/3.7450 3.6433/3.7433 3.5840/3.8740

周二 3.8967/4.0167 3.8179/3.8993 3.6357/3.7243 3.6157/3.7071 3.5633/3.8383

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变动 +0.0193/+0.0053 +0.0096/+0.0115 +0.0176/+0.0207 +0.0276/+0.0362 +0.0207/+0.0357

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)