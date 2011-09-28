〔路透基点〕Providence聘请英联前合伙人孙涛担任董事总经理--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月28日电---汤森路透旗下基点报导,普罗维登斯资本(Providence Equity Partners)周三宣布已聘请孙涛担任董事总经理,并主管重点放在大中华区市场的中国投资活动.
孙涛曾为英联投资公司(Actis)北京办事处的合伙人.英联是最早进入中国的国际私募股权公司之一.加入英联之前,孙涛供职于美林香港分部,负责大中华区私人直接投资的项目执行与投後管理.
孙涛将在12月正式走马上任,工作地点在香港.(完)
--编译 白云;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。