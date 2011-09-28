〔路透基点〕Providence聘请英联前合伙人孙涛担任董事总经理--RLPC

路透香港9月28日电---汤森路透旗下基点报导,普罗维登斯资本(Providence Equity Partners)周三宣布已聘请孙涛担任董事总经理,并主管重点放在大中华区市场的中国投资活动.

孙涛曾为英联投资公司(Actis)北京办事处的合伙人.英联是最早进入中国的国际私募股权公司之一.加入英联之前,孙涛供职于美林香港分部,负责大中华区私人直接投资的项目执行与投後管理.

孙涛将在12月正式走马上任,工作地点在香港.(完)