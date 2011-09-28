〔路透基点〕中国巨石集团签署7亿元人民币过桥贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月28日电---据汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,中国玻璃纤维产品制造商--巨石集团有限公司已于9月27日签署7亿元人民币六个月期过桥贷款.
委托主办行和账簿管理人是中国中信银行和国家开发银行,各承贷3.50亿元人民币.
贷款利息为中国人民银行六个月贷款基准利率的100%.
巨石集团在筹措本期过桥贷款的同时,已准备好发行新债替换即将到期的债券.
巨石集团在浙江、江西和四川省拥有三个大型玻璃纤维生产基地,该公司还在逾八个国家拥有海外子公司.
该公司网站介绍,联想控股旗下私募股权公司--弘毅资本是巨石集团的投资者之一.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。