〔路透基点〕中国巨石集团签署7亿元人民币过桥贷款--RLPC

路透香港9月28日电---据汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,中国玻璃纤维产品制造商--巨石集团有限公司已于9月27日签署7亿元人民币六个月期过桥贷款.

委托主办行和账簿管理人是中国中信银行和国家开发银行,各承贷3.50亿元人民币.

贷款利息为中国人民银行六个月贷款基准利率的100%.

巨石集团在筹措本期过桥贷款的同时,已准备好发行新债替换即将到期的债券.

巨石集团在浙江、江西和四川省拥有三个大型玻璃纤维生产基地,该公司还在逾八个国家拥有海外子公司.

该公司网站介绍,联想控股旗下私募股权公司--弘毅资本是巨石集团的投资者之一.(完)