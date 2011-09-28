(重温稿)《特别报导》小小流氓交易员如何让瑞银元气大伤

能因为肯基腾还太年轻,太有活力,公司不想让他成为替罪羊.

瑞银原本宣布要对瑞士媒体记者简报说明"Delta One"背景,但之後又取消,可见瑞银内部的混乱程度.

几乎就在同时,阿多博利在伦敦被起诉.在一治安法院上,他被指控两项财务造假罪名,和一项滥用职位欺诈罪名.

瑞银顾问称,瑞银原本计划上周五向市场公示更多信息,但警方决定起诉阿多博利,迫使瑞银保持沉默.瑞银律师指出,任何会明确指向阿多博利的事件详细描述,都会让瑞银有触犯蔑视法庭之虞.

周五收盘时,瑞银股价已收复前日失地的一半,因市场寄望交易丑闻会促使瑞银重组投资银行业务.英国和瑞士监管当局宣布开始联手调查由瑞银偿付的损失,调查为何这些交易当初没有被发现等问题.

瑞银财富管理部门的内部人士对路透表示,有传言称投资银行部门的非财富管理业务可能会被分拆出来上市,尽管那意味着投资银行部门会失去存款的支持.

**巨大的蔑视和哀恸**

随着格鲁贝尔面临的压力与日俱增,瑞银名誉董事长Nikolaus Senn对瑞士电视台表示,他认为格鲁贝尔抵挡不住要求其下台的压力,因为他和董事会对瑞银的所有事情有最终决定权."我不知道格鲁贝尔每隔多久会飞到伦敦,询问负责人相关业务情况,"Senn说.

瑞士第二大党--社会民主党,要求格鲁贝尔离职,该党希望禁止大型银行从事高风险的投行业务."像格鲁贝尔那样,既傲慢又没责任感的经理必须走人,让那些汲取2008年金融危机教训的人取代他们,"该党表示.

格鲁贝尔加入瑞银前,曾担任瑞士信贷CEO,他退休後又于2009年重出江湖,带领瑞银走出困境.这次他似乎想咬紧牙关熬过这场风波.在交易丑闻东窗事发後两天,也就是在上周五晚上,格鲁贝尔如期出现在由瑞银赞助的琉森音乐会上,与合伙人Renate Haeusler肩并肩一道欣赏世界名曲.有意思的是,演奏莫扎特和布鲁克纳名曲的音乐会宣传册名为"巨大的蔑视和哀恸".

"我没有在考虑辞职,"格鲁贝尔在音乐会上对报纸Der Sonntag的记者说,"我对瑞银发生的每件事情负责.但如果你问我是否觉得愧疚,我的回答是'不'."

随着市场在周末期间休市,格鲁贝尔及其部下得以从容起草下一份备忘文书.媒体事务团队周日被召集到苏黎世瑞银总部办公室,经过几番斟酌,于下午4点对外发布了一份措辞谨慎的声明.瑞银称,违规交易导致23亿美元损失,涉案交易员在三个月期间,通过在内部系统建立虚假对冲仓位,隐瞒了对多种指数期货"未经授权的投机交易"."我们已控制住这些未授权交易带来的风险,股票业务再度在先前界定的风险限度范围内正常运作,"瑞银表示.

这份声明没有正面回答许多大家关心的问题.比如,这些违规交易怎麽能持续这麽长时间却未被发现?瑞银内部人士称,审计人员早在7月就开始提出疑问.最引起注意的,是那些使用瑞银其它业务来掩盖阿多博利部位的交易.这类所谓的"内部期货"交易不需要核实.

瑞银一位要求匿名的内部人士指出,审计人员调查期间,阿多博利中途有转向使用上市交易基金(ETF)的期货结算交易.一些银行在结算日之前不会要求核实这类交易.据称阿多博利很清楚这类交易,并且在系统上以交易对手建立这些交易,或许才得以瞒天过海,让系统误认为他伪造的对冲仓位是真实存在的.

**在新加坡就去意已定**

次日,格鲁贝尔打点行装前往亚洲,瑞士议会则举行辩论,辩论焦点是要求国内大银行持有比国际竞争对手更多的资本金的计划,以防止2008年政府援助瑞银的情形重现.最新爆出的这宗交易丑闻,必然会使要求加强监管的声浪升高.

董事长威利格称,格鲁贝尔在新加坡就决定辞职,尽管董事会要求他至少再留任六个月,以帮助实现CEO工作的顺利交接.威利格否认格鲁贝尔是主动请辞,并否认丑闻调查或传闻瑞银最大股东--新加坡政府投资公司(GIC)施压,促成了格鲁贝尔辞职.

格鲁贝尔与瑞银董事会的治理和提名附属委员会交流过想法,该委员会成员包括威利格、摩根士丹利前财务长David Sidwell和ABB前财务长Michael Demare.

威利格说,"我们对于什麽有益和无益于瑞银,进行了非常漫长且激烈的讨论,最後我们觉得他不想收回决定,我们只好尊重他的选择."

德国央行前总裁韦伯(Axel Weber)7月被提名在2013年接任威利格的职位.他最初努力想远离这场风波.但是一位银行界高层消息人士透露,韦伯现在与瑞银的每一个战略决定都脱不了关系,虽然都还只是非正式的形式.他出席了在新加坡举行的董事会会议.韦伯已请求德国央行允许他提前接任瑞银董事长一职.

"这真是场灾难.从1998年起,瑞银换了六个CEO.管理层像是在骑旋转木马,"一位曾在瑞银供职的资深瑞士银行家称."他们有如此强大的品牌,但问题就出在公司治理方面:高层变动太过频繁,董事会不够强势."

鉴于存在诸如此类的种种问题,瑞银想要擦亮刻有象徵"信心、安全、谨慎"三把钥匙的企业标志,可能需要一段时日.(完)