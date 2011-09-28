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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 16:24 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶重挫3%,市场动荡

路透东京9月28日电---指标东京橡胶期货周三收低3.1%,此前一度大跌6.2%,即将出炉的美国经济数据或令人失望,并且中国即将迎来长假,故在此之前市场可能难以持稳于300日圆这一关键的支撑位上方.

TOCOM-3月期胶合约<0#2JRU:>结算价跌19.7日圆至每公斤309.7日圆,此前一度低见299.7日圆,为2010年9月来低位.

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