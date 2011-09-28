G20国家的劳工部长承诺要促进就业

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎9月27日电---二十国集团（G20）劳工部长们周二表示，将把创造就业作为一项首要任务，并确保工人享受医疗和失业保险等基本权利。

为期两天的G20巴黎会议周二结束，G20国家劳工部长们承诺，将维护工人的基本社会保障，尊重国际劳工组织（ILO）的基本标准，以建立均衡的全球化经济。

法国劳工部长贝特朗（Xavier Bertrand）在会後表示：“对于我们的国民和市场，这是很强的信号。”

“现实很残酷，我们都需要使财政可控，但这不是忽略就业问题的理由。”

贝特朗指出，G20中不同国家如中国、印度、俄罗斯和土耳其，有各异的历史和传统，所以达成共识很困难。

不过，针对实施基本的社会保障，与会的劳工部长们在为期两天的会议上达成一致，包括医疗健康保障、残疾人及老年人收入保障、未成年人福利保障、失业及贫困工人收入保障等。

ILO和经合组织（OECD）周一发布的报告显示，G20国家仍需创造2,000万个就业岗位，才能使失业率恢复到危机前水平。（完）