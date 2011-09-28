G20国家的劳工部长承诺要促进就业

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎9月27日电---二十国集团（G20）劳工部长们周二表示，将把创造就业作为一项首要任务，并确保工人享受医疗和失业保险等基本权利。
为期两天的G20巴黎会议周二结束，G20国家劳工部长们承诺，将维护工人的基本社会保障，尊重国际劳工组织（ILO）的基本标准，以建立均衡的全球化经济。
法国劳工部长贝特朗（Xavier Bertrand）在会後表示：“对于我们的国民和市场，这是很强的信号。”
“现实很残酷，我们都需要使财政可控，但这不是忽略就业问题的理由。”
贝特朗指出，G20中不同国家如中国、印度、俄罗斯和土耳其，有各异的历史和传统，所以达成共识很困难。
不过，针对实施基本的社会保障，与会的劳工部长们在为期两天的会议上达成一致，包括医疗健康保障、残疾人及老年人收入保障、未成年人福利保障、失业及贫困工人收入保障等。
ILO和经合组织（OECD）周一发布的报告显示，G20国家仍需创造2,000万个就业岗位，才能使失业率恢复到危机前水平。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。