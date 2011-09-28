〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率下降,因现汇反弹--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦9月28日电---欧元/美元期权波动率昨日走软,因现汇继续从周一低点1.3360反弹.欧元/美元触及高位1.3669後,目前正在1.3600左右盘整,对短期期权波动率构成压力.
一周期欧元/美元价平期权波动率报16.5/17.25%,跌落周初所及18.0%上方的高位,一个月期波动率从周一创下的30个月高位18.3%跌至16.75%,三个月期波动率接近1.25%,低于周一峰值17.75%,一年期波动率从周一的17.0%跌至16.35%.
风险逆转指标亦下跌,一个月期风险逆转指标从3.55%降至3.2%,偏向欧元卖权;一年期从4.2%降至3.9%,偏向欧元卖权.
实际波动率仍处于较低水平,只要没有利空欧元的新消息,将拖累隐含波动率.现汇也将守住涨势.一个月期期权实际波动率为14.2%,是隐含波动率上周初所在水准.(完)
--编译 程琳;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。