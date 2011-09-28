版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 16:37 BJT

〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率下降,因现汇反弹--IFR

IFR伦敦9月28日电---欧元/美元期权波动率昨日走软,因现汇继续从周一低点1.3360反弹.欧元/美元触及高位1.3669後,目前正在1.3600左右盘整,对短期期权波动率构成压力.

一周期欧元/美元价平期权波动率报16.5/17.25%,跌落周初所及18.0%上方的高位,一个月期波动率从周一创下的30个月高位18.3%跌至16.75%,三个月期波动率接近1.25%,低于周一峰值17.75%,一年期波动率从周一的17.0%跌至16.35%.

风险逆转指标亦下跌,一个月期风险逆转指标从3.55%降至3.2%,偏向欧元卖权;一年期从4.2%降至3.9%,偏向欧元卖权.

实际波动率仍处于较低水平,只要没有利空欧元的新消息,将拖累隐含波动率.现汇也将守住涨势.一个月期期权实际波动率为14.2%,是隐含波动率上周初所在水准.(完)

--编译 程琳;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐