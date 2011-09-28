〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率下降,因现汇反弹--IFR

一周期欧元/美元价平期权波动率报16.5/17.25%,跌落周初所及18.0%上方的高位,一个月期波动率从周一创下的30个月高位18.3%跌至16.75%,三个月期波动率接近1.25%,低于周一峰值17.75%,一年期波动率从周一的17.0%跌至16.35%.