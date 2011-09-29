上海大众将生产电动汽车

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月28日电---大众汽车(VOWG.DE)与上海汽车(600104.SS)合资企业计划生产电动汽车，加入日产、戴姆勒等厂商发展环保汽车项目的行列中。
工信部最近发布的《车辆生产企业及产品公告》中，上海大众一款名为“天越”(Tantus)的纯电动新车列在其中。
上海大众一名发言人拒绝就此置评。
中国已宣布电动汽车产业为发展重点，未来10年政府计划每年投资约15亿美元，用于电动汽车发展。
但由于成本高、行驶里程有限、且充电基础设施不足，目前为止消费者对电动汽车热情不高。
不过戴姆勒(DAIGn.DE)、日产(7201.T)和通用汽车(GM.N)等厂商均致力于联合当地合作夥伴，生产和销售电动汽车。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。