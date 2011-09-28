《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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铁道部 800
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国家电网 600 农行及中行等
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中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
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中石油集团 1,000 工行及农行等
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中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*深圳机场 3 1 12 10/10簿记建档 浦发银行 AAA 10/12 10/13
(000089.SZ)
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*安徽能源集团 10 10 12 10/10簿记建档 国开行 AA+ 10/11 10/12
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*江苏国信资产 69 20 12 10/11簿记建档 兴业银行 AAA 10/12 10/13
管理集团
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科伦药业 10 3 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8
(002422.SZ) 兴业银行
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沈阳水务集团 10 5 12 9/29簿记建档 兴业银行 AA- 10/10 10/11
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许继电气 7 5 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA- 9/30 10/8
(000400.SZ) 上海银行
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中铁二十一局 5 5 12 10/9簿记建档 建设银行 AA 10/10 10/11
民生银行
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中石油集团 300 150 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --
交通银行
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腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --
(600512.SS)
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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
(002008.SZ)
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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --
北良公司
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*广州港集团 10 10 3 10/10簿记建档 工商银行 AAA 10/11 10/12
中国银行
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*厦门国贸 8 8 3 10/10簿记建档 农业银行 AA 10/12 10/13
(600755.SS)
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*中国建材 100 30 3 10/10簿记建档 交通银行 AAA 10/12 10/13
(3323.HK) 光大银行
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科伦药业 18 2 5 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8
(002422.SZ) 中信银行
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阳泉煤业集团 29 10 5 10/10簿记建档 招商银行 AAA 10/12 10/13
华夏银行
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福建交通 4 4 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --
运输集团
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用友软件 10 6 5 推迟发行 中金公司 AA -- --
(600588.SS) 北京银行
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注:*代表新增.(完)
--整理 钟华; 审校 周晓峰/边竞
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。