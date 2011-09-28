〔新兴汇市〕基金和出口商买盘扶助披索与韩元,欧债危机仍有疑虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月28日电---菲律宾披索周三走强,受宏观基金和银行间投机客的需求支撑.出口商买盘则扶助韩元,但投资者仍不愿大举买入亚洲新兴货币,对于欧洲解决债务危机的努力仍有怀疑.
在亚洲时段尾盘时,欧盟执委会主席巴罗索表示,如果欧元区17国进一步一体化,或发行联合主权债.[ID:nCN1992639]
此番评论给欧元带来一些支持.但投资者仍对欧元区为解决不断恶化的主权债危机所作出的努力存疑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。