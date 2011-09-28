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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 17:08 BJT

〔新兴汇市〕基金和出口商买盘扶助披索与韩元,欧债危机仍有疑虑

路透新加坡9月28日电---菲律宾披索周三走强,受宏观基金和银行间投机客的需求支撑.出口商买盘则扶助韩元,但投资者仍不愿大举买入亚洲新兴货币,对于欧洲解决债务危机的努力仍有怀疑.

在亚洲时段尾盘时,欧盟执委会主席巴罗索表示,如果欧元区17国进一步一体化,或发行联合主权债.[ID:nCN1992639]

此番评论给欧元带来一些支持.但投资者仍对欧元区为解决不断恶化的主权债危机所作出的努力存疑.

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