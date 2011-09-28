《Maguire专栏》美国大豆因近期暴跌再现竞争力,料成出口市场新宠

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 王洋

路透芝加哥9月28日电---大宗商品市场近期大幅下跌,已重新设定了全球大豆价格标杆,这应该帮助美国大豆出口在未来几个月更具竞争力.

2011年很大一部分时间里,美国大豆的成交价通常高于其它地区大豆价格,这使得美国大豆出口受到抑制.不过随着美国大豆价格愈加向南美大豆靠拢,今年剩馀的时间里美国大豆应该成为出口市场上的抢手货.

**重设全球大豆价格标尺**

尽管价格的大幅回调令生产商和卖家步步惊心,但也有有利的一面,那就是使得北美和南美大豆价格联动更为紧密,从而重新定义全球大豆价格的格局.

9月的大部分时间里大豆价格大幅下滑,已使10月份装运的美国出口大豆价格跌至低于阿根廷大豆的水平,与巴西大豆的价格差距也不到1%.

若浏览价格走势,请点选(Graphic: link.reuters.com/dyw93s)

近期的价格下跌正值美国2011作物年度收割期开始、南美种植商考虑下一作物年度播种事宜之际.

2011年很大一部分时间里,玉米价格的出色表现以及美国产量问题一直是农产品市场上的焦点.有迹象表明,全球玉米价格高企,已促使南美农民考虑降低大豆和其它作物种植面积,以此来提高玉米的种植面积.

不过随着玉米和大豆价格猛然间较月初下跌10-12%,市场的焦点似乎已从供给转向需求,而有关主要消费国大宗购买的迹象则是焦点中的焦点.

交易商将格外留意主要买家-中国的动向,因其对主要农产品都有巨大的需求,而且也"不差钱".

**中国有望大举进口**

鉴于中国的本土玉米收获期即将开始,中国交易商近期不太可能在玉米出口市场上大展拳脚.

不过其国内广泛的大豆需求几乎完全依赖于进口,使得中国有可能在美国大豆收割季开始之际大举进口.

历史数据显示,10月-3月中国进口的大豆大部分来自于美国,而之後在阿根廷和巴西开始收割之际,进口来源又转向南美.

因此,鉴于美国大豆价格再现竞争力,且有报导称南美种植商考虑减少大豆作物面积改种玉米,未来几周中国买家或在美国新作大豆上市之际大举进口.

考虑到中国是美国出口大豆的头号目的地--近几年美国出口大豆中超过60%流入到中国,美国大豆出口商将敏锐地捕捉到一旦时机大好中国买家购入的潜在规模.

目前美国的收割进度还不到10%,中国买家会不会等到价格进一步下跌後再出手,还有待观察.不过在美国大豆价格再获竞争力的情况下,其赢得更多中国买盘只是时间的问题.