〔中国新债〕国开行次级债确定10年期品种票面利率5.56%,30年6.05%

路透上海9月28日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三公告称,确定明日将发的10年期固息金融债(次级债)票面利率为5.56%,首场发行量不超过63亿元人民币,首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式追加发行15亿元的当期债券.

另确定30年期固息金融债(次级债)票面利率为6.05%,首场发行量不超过112亿元,首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式追加发行10亿元的当期债券.

公告并称,发行人有权使用回拨机制调整两期债券的追加发行量.

国开行此前称,拟于周四(29日)数量招标发行至多200亿元固息次级债.其中10年期(第五年末附发行人赎回权)品种票面利率区间5.40%-5.56%,30年期(第25年末附发行人赎回权)品种5.85%-6.05%.

该两期债为国开行今年第55和56期金融债(次级债券).具体条款如下:

第55期 第56期

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首场招标量 不超过63亿元 不超过112亿元

追加发行量 不超过15亿元 不超过10亿元

(两期债合计发行量合计不超过200亿元)

期限/计息方式 10年(5+5)/固息 30年(25+5)/固息

招标方式 数量招标 数量招标

票面利率 5.56% 6.05%

招标日 9月29日 9月29日

缴款日 10月12日 10月12日

起息日 10月12日 10月12日

分销期 9月30日-10月12日 9月30日-10月12日

付息频率 按年 按年

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