〔中国新债〕国开行次级债确定10年期品种票面利率5.56%,30年6.05%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月28日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三公告称,确定明日将发的10年期固息金融债(次级债)票面利率为5.56%,首场发行量不超过63亿元人民币,首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式追加发行15亿元的当期债券.
另确定30年期固息金融债(次级债)票面利率为6.05%,首场发行量不超过112亿元,首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式追加发行10亿元的当期债券.
公告并称,发行人有权使用回拨机制调整两期债券的追加发行量.
国开行此前称,拟于周四(29日)数量招标发行至多200亿元固息次级债.其中10年期(第五年末附发行人赎回权)品种票面利率区间5.40%-5.56%,30年期(第25年末附发行人赎回权)品种5.85%-6.05%.
该两期债为国开行今年第55和56期金融债(次级债券).具体条款如下:
第55期 第56期
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首场招标量 不超过63亿元 不超过112亿元
追加发行量 不超过15亿元 不超过10亿元
(两期债合计发行量合计不超过200亿元)
期限/计息方式 10年(5+5)/固息 30年(25+5)/固息
招标方式 数量招标 数量招标
票面利率 5.56% 6.05%
招标日 9月29日 9月29日
缴款日 10月12日 10月12日
起息日 10月12日 10月12日
分销期 9月30日-10月12日 9月30日-10月12日
付息频率 按年 按年
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--发稿 周晓峰; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。