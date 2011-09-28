《欧洲金融焦点》巴罗索呼吁,欧洲央行应竭尽所能化解债务危机

路透法国斯特拉斯堡9月28日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三敦促欧洲央行(ECB)竭尽所能,以维持欧元区的金融稳定,称欧盟面临50年历史上的最大挑战.

在向欧洲议会发表每年一度的"欧盟咨文"讲话中,巴罗索列举欧元区需要采取的一系列措施,以遏制肆虐20个月的欧债危机,包括快速批准7月21日达成的协议,借此扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的援助基金规模和帮助银行业补充资本金.