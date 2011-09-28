《欧洲金融焦点》巴罗索呼吁,欧洲央行应竭尽所能化解债务危机

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 巴罗索呼吁欧洲央行"采取必要措施"
* 敦促尽快推出永久性救援基金
* 欧盟面临有史以来最大的挑战
路透法国斯特拉斯堡9月28日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三敦促欧洲央行(ECB)竭尽所能,以维持欧元区的金融稳定,称欧盟面临50年历史上的最大挑战.
在向欧洲议会发表每年一度的"欧盟咨文"讲话中,巴罗索列举欧元区需要采取的一系列措施,以遏制肆虐20个月的欧债危机,包括快速批准7月21日达成的协议,借此扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的援助基金规模和帮助银行业补充资本金.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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