〔中国评级〕中诚信国际将天津临港开发公司主体评级由AA-调升至AA

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 发行主体: 天津临港工业区建设开发有限责任公司
* 发行量及品种:2009年7.7亿元七年期企业债
* 评级公司: 中诚信国际
* 评级调整情况:主体评级由AA-调升至AA,评级展望为稳定
路透上海9月28日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司周三发布跟踪评级报告,将天津临港工业区建设开发有限责任公司主体信用等级由AA-调升至AA,评级展望为稳定;同时维持2009年发行的7.7亿元七年期企业债的债项评级AA+.
中诚信报告称,临港经济区战略地位的提升有助于公司获取更多政策支持,自公司成立以来,股东先後四次增资,并强调未来临港经济区管委会将通过不断增加注册资本金、及时支付土地补偿收入等方式继续加大对公司的支持力度.
不过报告亦指出,需注意公司负债率较高、未来几年资本支出压力较大,临港经济区管委会对于公司层面的整合尚未完成等因素对公司经营活动的影响.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。