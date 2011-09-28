《热点透视》救火债务危机,仍需过欧洲央行这关

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 田建华

路透伦敦9月28日电---欧债危机解决方案需要处理三个关键点:意大利、希腊和银行业融资.这三点问题均可在欧洲央行(ECB)不出面的情况下化解,但缺了ECB的解决方法或许仍不够充分,并且还将发出各方不合的信号,这或惊扰市场.

先谈银行业融资.自7月主权危机向意大利蔓延後,欧元区银行业者一直难于重新进入长期融资市场.ECB一直在以短期融资工具来支撑它们,但目前为止拒绝释放长期贷款.成员国政府可以使用欧洲金融稳定机构(EFSF)来担保银行债务,不过这需要各国议会批准.

折中方案将是ECB效仿2009年做法提供一年期融资工具,并重启有担保债券买入计划,该计划在去年暂停.银行业或仍会受到去杠杆化的压力--不过这却聊胜于无.

再说希腊.为避免无序违约,希腊需要进行更大规模的重组,不过ECB官方反对违约.其已经警告,若违约将不接受希腊银行业的抵押品,称这将有悖于其合格抵押品标准.可能的妥协方案将是允许希腊银行业全部转为从希腊央行的紧急流动性援助工具(ELA)借款,而非ECB的公开市场操作.这样信贷风险由希腊央行来承担,而非欧元体系.不过ELA将令希腊政府的或有负债进一步攀升.

最後是EFSF.欧元区受到以EFSF的4,400亿欧元资金作担保,以发挥资金杠杆作用,从而足以支撑意大利并替下ECB的压力,後者很不情愿买入意大利公债.EFSF的资金可以提供第一损失担保,甚至是转为一家银行.但若ECB被认为撒手不管,则上述两种方案效果都会打折扣.允许EFSF转变为银行直接从ECB借款的提议,已被德国央行总裁魏德曼和欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)拒绝.

随着意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)在11月出任ECB总裁,以及其他新成员的加入,ECB的立场或再次变化.但鉴于ECB是一个集体,立场180度的转弯不太可能发生.(完)