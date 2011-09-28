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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 17:43 BJT

〔新债招标〕国电集团125亿元一年期短融票面利率6.19%

路透上海9月28日电---路透数据NEWISSUEC显示,,中国国电集团公司周三在银行间债市簿记建档发行的125亿元

人民币短期融资券,票面利率6.19%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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国电集团 125 125 12 6.19% 农业银行 AAA 9/29 9/30

交通银行

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国电集团为中国五大发电集团之一,旗下有上市公司国电电力(600795.SS).(完)

--发稿 周晓峰; 审校 黄凯

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