〔法国政经〕法国2012年预算案维持经济增长与减赤目标不变

路透巴黎9月28日电---法国政府在周三公布的2012年预算案中,维持经济增长、债务和赤字目标不变.该法案寻求将明年的公共部门赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例,自2011年的5.7%降至4.5%.

总统萨科齐的保守派政府,维持1.75%的今明两年经济增长预测不变,尽管市场对经济前景的担忧日益升温.

"我们有充足的理由认为可以实现目标,"法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)对记者表示."我们不会偏离(减赤)的路线,"他补充道.

该预算案将在议会进行讨论,但预计不会遭到强烈反对.(完)