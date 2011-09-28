〔中国粮食〕提高明年小麦最低收购价,每50公斤最多提9元--发改委

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月28日电---中国发改委周三表示,提高2012年生产的白小麦(三等,下同)、红小麦和混合麦最低收购价均至每50公斤102元人民币,此水平较今年分别提高7元、9元和9元.
刊登在发改委网站的新闻稿称,将继续在小麦主产区实行最低收购价政策,旨在保护农民种粮积极性,进一步促进粮食生产发展.
中国2011年生产的白小麦(三等)、红小麦和混合麦最低收购价分别提高到每50公斤95元、93元和93元,比2010年分别提高5元、7元和7元.[ID:nCN1355735](完)
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--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。