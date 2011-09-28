〔中国粮食〕提高明年小麦最低收购价,每50公斤最多提9元--发改委

路透北京9月28日电---中国发改委周三表示,提高2012年生产的白小麦(三等,下同)、红小麦和混合麦最低收购价均至每50公斤102元人民币,此水平较今年分别提高7元、9元和9元.

刊登在发改委网站的新闻稿称,将继续在小麦主产区实行最低收购价政策,旨在保护农民种粮积极性,进一步促进粮食生产发展.

中国2011年生产的白小麦(三等)、红小麦和混合麦最低收购价分别提高到每50公斤95元、93元和93元,比2010年分别提高5元、7元和7元.[ID:nCN1355735](完)

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