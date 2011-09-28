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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 18:08 BJT

〔亚洲橡胶〕9月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月28日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 298.3 62 299.6 2

11月 302.6 69 304.3 1

12月 304.5 276 305.5 50

1月 307.2 642 308.1 203

2月 308.8 4197 310.0 656

3月 309.7 7150 311.1 1217

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 孙茉莉

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