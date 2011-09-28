〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌1.3%,受欧元区债务危机忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡9月28日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌1.3%,受其它植物油市场下跌拖累,因投资者担心欧洲领导人解决债务危机的能力.
指标12月毛棕榈油期货FCPOc3收报每吨2,910马币(林吉特)(925美元),盘中一度低见2,885马币.
一位在吉隆坡的交易员说:"欧元区债务危机仍构成不确定性--似乎(围绕出台措施)仍未有一致意见."
围绕欧元区救助基金规模扩大的希望,让位于对于危机应对计划细节的担忧.
总体成交量为18,649手,周二则为14,191手.
但路透分析师王涛指出,下降通道线下轨显示,棕榈油期货将重拾下行趋势,或跌向每吨2,820马币.
--编译 王洋; 审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。