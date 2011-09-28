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亚洲 | 2011年 9月 28日 星期三 18:58 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌1.3%,受欧元区债务危机忧虑拖累

路透吉隆坡9月28日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌1.3%,受其它植物油市场下跌拖累,因投资者担心欧洲领导人解决债务危机的能力.

指标12月毛棕榈油期货FCPOc3收报每吨2,910马币(林吉特)(925美元),盘中一度低见2,885马币.

一位在吉隆坡的交易员说:"欧元区债务危机仍构成不确定性--似乎(围绕出台措施)仍未有一致意见."

围绕欧元区救助基金规模扩大的希望,让位于对于危机应对计划细节的担忧.

总体成交量为18,649手,周二则为14,191手.

但路透分析师王涛指出,下降通道线下轨显示,棕榈油期货将重拾下行趋势,或跌向每吨2,820马币.

--编译 王洋; 审校 田建华

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