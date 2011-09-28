〔美国数据〕9月23日当周抵押贷款申请增加,因抵押贷款利率下降--MBA

路透纽约9月28日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国抵押贷款申请增加,反映出随着抵押贷款利率下降,住房贷款再融资需求跃增.

MBA表示,9月23日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI上升9.3%至767.9.

MBA称,经季节调整的再融资指数升11.2%至4,239.6;经季节调整的购房贷款申请指数则增加2.6%至176.6.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.25%,较上周均值4.29%下跌4个基点.

"上周抵押贷款利率下降,至少部分响应了美国联邦储备理事会(美联储,FED)声明.美联储此前表示,增加资产组合中较长期美国公债的比例.他们还会重新启动购买抵押支持证券(MBS),"MBA研究及经济部门副总裁Mike Fratantoni在声明中表示.

美联储上周推出新刺激计划,以助经济复苏,扶助抵押市场.

美国抵押贷款利率与美国公债和抵押支持证券(MBS)收益率(殖利率)挂钩.(完)

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