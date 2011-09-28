〔伦敦美债〕抛售停顿,市场关注欧元区解决债务危机行动

路透伦敦9月28日电---美国公债期货周三在欧洲市场收复部分近期跌幅,因市场对欧元区决策当局有望采取新行动遏制欧债危机的乐观情绪消退.

美国公债期货TYv1升5/32至129-23/32,收复小部分近期失地,由于在传闻欧元区领导人将采取行动增加该地区援助基金规模之後缺乏具体行动,风险胃纳减弱.