〔钢铁产业〕中国2015年铁矿石进口量料劲增至10亿吨

* 淡水河谷称,中国需求强劲将使铁矿石市场维持紧俏

* Fortescue预期2012年价格维持高位

* 力拓称并未接到中国买家要求推迟发货

路透青岛9月28日电---多家矿商周三表示,中国铁矿石进口量到2015年时可能劲增至10亿吨,较去年水准成长约60%,中国有能力应对发达国家经济可能衰退的冲击.

中国为全球最大铁矿石进口国,中国需求是现货铁矿石走坚的主要因素.目前现货价每吨在170美元之上,为2008年年末三倍水准.

在青岛一场行业会议上,澳洲Fortescue Metals Group(FMG.AX)预测,中国铁矿石进口量到2015年时将增至10亿吨.

与去年近6.19亿吨相比,这个数字等于增加逾60%.Fortescue执行长Neville Power表示,在2013年到2015年新增产能投入之前,明年全球铁矿石价格料维持高位.

巴西淡水河谷(VALE5.SA)称,中国强劲需求将使全球供给持续偏紧.

"淡水河谷仍对市场基本面抱有信心,"淡水河谷销售主管Jose Carlos Martins称."除了中国,好几个人口众多的新兴地区也有强劲成长潜力."

中国铁矿石进口量图表(link.reuters.com/tyv63s)

中国钢铁产量图表(link.reuters.com/dam83s)

铁矿石现货及合约价格(link.reuters.com/wur93s)

但分析师称,中国的力量可能不足以撑住价格.

"如果欧洲跟淡水河谷说'我们这个月的铁矿石要减少20%',这些货流向中国...你就是靠中国填补所有其他地区的疲软,"麦格理分析师Graeme Train称."不过风险在于,即使中国买进铁矿石,而中国以外的情况变得很糟,就连中国的力量也无法支撑价格在目前水准."

力拓(RIO.AX)(RIO.L)国际业务总裁Alan Davies在会议场边向记者表示,力拓并未接到中国买家要求推迟铁矿石发货.(完)