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债券 | 2011年 9月 28日 星期三 19:36 BJT

〔标题新闻〕葡萄牙央行总裁暨欧央行管委科斯塔称,葡国需在欧盟/IMF援助期间恢复经济增长

注:国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KS3R5]

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